Moviola Real-City, Artur Dias non brilla. Haaland, non c’è rigore

Abbiamo capito perché come quarto è stato scelto Orsato , il fatto che i due tecnici parlino l’italiano (uno madrelingua, l’altro perché l’ha imparato in Italia) è relativo. C’è voluta tutta la sua esperienza per tenere a bada Ancelotti e Guardiola , viste le tante imprecisioni e sbavature di Artur Dias , sotto gli occhi del suo designatore, Rosetti. Linea tecnico-disciplinare rivedibile, gli episodi in area li azzecca.

No rigore

Carvajal interviene su Haaland: siamo al limite, più perché il tutto avviene sulla schiena e non spalla vs spalla che per la veemenza, ma è corretto non dare rigore. Nella ripresa, cross di Vinicus Junior, Stones ha le braccia dietro la schiena e il pallone finisce sul petto. Ancora, Benzema tocca, Grealish tocca con l’avambraccio sinistro comunque dentro la figura, non è penalty.

Disciplinare

Mancano diversi gialli (spesso pure diversi falli): la spinta (sempre sulla schiena) di Carvajal su Gralish finito sui tabelloni è gratuita, Artur Dias li richiama, un minuto dopo tornano a “beccarsi”, ci stava l’ammonizione per entrambi. Così come è stato bravissimo a non concedere punizione per il non-contatto Camavinga su Stones, che si butta, ma allora perché non fare giallo?

VAR: Irrati 6 Si tiene ai margini, fa bene.