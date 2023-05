Moviola Bayer-Roma, malissimo Vincic: graziati Diaby e Hincapie

Solito Vinicic , ogni volta gli stessi errori: malissimo sul disciplinare, gestione senza una linea ma soprattutto riesce a non espellere due giocatori (Hincapie e Diaby) autori di falli di facile lettura. Incredibile come possa raggiungere una semifinale europea. Voto 5 .

Graziati Hincapie e Diaby

Vincic commette due errori gravi quando grazia letteralmente Hincapie e Diaby. Il primo ad inizio partita aveva sbracciato con il destro su Abraham, l’arbitro aveva provato a parlarci su invece di estrarre il giallo. Ed infatti glielo ricorda nel recupero quando lo ammonisce per un duro fallo da dietro su Belotti («E’ il secondo» gli dice). Ma nella ripresa, placca Bove che stava andando via in ripartenza (facile come lettura): manca il secondo giallo. Come manca a Diaby, che prima protesta parecchio anche solo per il giallo, poi dà un pestone su Zalewsky che stava ripartendo.

Che rischio su Matic!

Rischia qualcosa più del giallo anche Palacios, l’intervento su Matic è davvero brutto, una forbice che arriva dopo un piede a martello (che non colpisce l’avversario, però): arriva il giallo, era da arancione.

VAR: Kajtazovic 6 sulle ammonizioni il protocollo gli lega le mani.