Sassuolo-Fiorentina 1-3, la moviola: l’arbitro Marchetti non brilla

Sufficiente la direzione di Marchetti , al netto di un rigore dato con OFR (ma non poteva vederlo). In realtà, le riflessioni sono altre...

Rigore netto per il Sassuolo

Chiaro il tocco con il braccio destro piegato ma largo di Cabral, a Marchetti sfugge perché davanti al giocatore viola passa Romagna proprio nel momento del contatto. L’attenzione, in realtà, s’era concentrata sulla strusciata di Terzic con il sinistro dietro il destro di Pinamonti, non è uno step on foot, non sarebbe stato oggetto di revisione. No rigore l’intervento di Ranieri su Defrel: quasi da simulazione.

Seven seconds per il giallo a Tressoldi

Una riflessione: prendete il giallo per Tressoldi, il primo, poi ne prenderà un altro ok per fallo su Nico Gonzalez, il fallo su Kouamé è netto, Marchetti fischia ma poi passano 7 interminabili secondi prima dell’ammonizione. Chiaro che gli sia stato suggerito. Mah... Bravo sul rosso a Rogerio, ancora nessuno ha capito che sugli offside gli assistenti devono aspettare?

VAR: Doveri 6,5

Il rigore lo fischia lui.

Tris Fiorentina prima della Conference: Sassuolo ko in nove uomini