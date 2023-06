Tris Fiorentina prima della Conference: Sassuolo ko in nove uomini

REGGIO EMILIA - Non poteva esserci chiusura di campionato migliore per la Fiorentina prima della finale di Conference League contro il West Ham a Praga, in programma il prossimo 7 giugno. La Viola vince 3-1 in casa del Sassuolo, che finisce in nove uomini per i due rossi a Tressoldi e Rogerio all'81' e all'88'. Cabral sblocca ad inizio secondo tempo (46'), Berardi pareggia su rigore (rivisto al Var, mano di Cabral) al 71'. Al 77' una magia di Saponara, un destro splendido a giro all'incrocio, porta sul 2-1 la squadra di Italiano, che completa il tris con il colpo di testa di Nico Gonzalez. La Fiorentina chiude il campionato a 56 punti in classifica, il Sassuolo resta a 45.