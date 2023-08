Roma-Salernitana, la moviola: Feliciani grazia Gyomber, non c’è rigore su Belotti

ROMA - Feliciani (voto 5) paga sicuramente la poca esperienza (era alla 6ª gara in serie A), ma la gavetta - per quanto si cerchi di bruciare i tempi - ha il suo peso. Commette qualche errore, soprattutto dal punto di vista disciplinare. È coraggioso nel lasciar giocare sul contatto ai danni di Belotti . Recupero: 12’ (6’+6’)

Col rischio

Partiamo da qui, da dietro Coulibaly interviene ai danni di Belotti in area di rigore, il contatto c’è ma è davvero leggero, Belotti finisce giù, ci sta non concedere il calcio di rigore, anche se Coulibaly rischia.

Da rosso

Errore grave: a fine primo tempo, Gyomber interviene in scivolata su El Shaarawy e prende il giallo (domanda: perché Belotti su Maggiore no?), non ci sta e comincia a protestare, l’inquadratura è impietosa: «Ma vaffanc.... va». Dato che protestava da un po’, seguirlo senza mai togliergli gli occhi di dosso? O la tolleranza vale solo per Garcia (sabato ammonito a Frosinone anche giustamente per aver chiesto il VAR)?

Offside

Annullata la rete di Belotti, il SAOT pizzica la punta del piede destro del Gallo oltre Bradaric al momento del lancio di Cristante.

Var: Guida 6

Diciamo che l’hi-tech aiuta.