Lecce-Lazio, la moviola: Dionisi vede bene, non c’è rigore su Isaksen

LECCE - Positivo l’esordio stagionale di Dionisi (Voto 6) , non ci sono errori che condizionano la partita , qualche sbavatura sopportabile. Solita corsa senza fine, il che gli permette di essere più vicino all’azione, deve gestire alcune situazioni. È comunque un arbitro sul quale Rocchi può lavorare. La chiude con 28 falli fischiati e 5 gialli. Recupero: 7’ (1’+6’)

No rigore

Finisce giù in area di rigore del Lecce Isaksen che protesta e chiede il rigore, Dionisi fa segno di continuare, non sbaglia: l’intervento di Dorgu è sul pallone, poi arriva la segnalazione del fuorigioco ma è sbagliato. Isaksen era tenuto in gioco da Baschirotto.