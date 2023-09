Moviola Roma-Empoli: Sacchi grazia Cancellieri, era rosso

Pasticcione, Sacchi , in una gara senza storia . Ne stava per combinare una grossa quando ammonisce Dybala . Di più, con la complicità di Mazzoleni, grazia Cancellieri da un rosso che basterebbe applicare il regolamento. La partita è stata anche semplice e chiusa prima di subito (forse anche questo ha pesato sulle valutazioni generali). Recupero: 6’ (3’+3’). Voto: 5.

Cancellieri era da cartellino rosso

Partiamo dall’errore più grave: si accende una mezza rissa (mass confrontation la chiamano quelli bravi) perché Cancellieri dà una botta, probabilmente al volto, di Ndicka che va giù. Sacchi stava ammonendo Dybala (vedremo dopo il paradosso) e non ha visto, ma Mazzoleni? Posto che il VAR non valuta l’intensità ma il gesto, su questo siamo tutti d’accordo: il gesto c’è, volto o petto è secondario.

Il paradosso del giallo a Dybala

Dicevamo il paradosso: perché Sacchi ammonisce Dybala per un pestone a Bereszynski sul quale ha concesso vantaggio alla Roma! In caso di gol (eravamo dei pressi dell’area dell’Empoli) OFR per revocare la rete.

Roma-Empoli, rigore solare in avvio

Facile il rigore, braccio netto e largo di Walukiewicz.

VAR: Mazzoleni 5

Ha responsabilità sul mancato rosso a Cancellieri.