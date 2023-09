Lazio-Monza, la moviola: Abisso attento, non c’è rigore su Immobile

Lazio - Monza

Abisso: 6,5

In controllo Abisso, attento su tutti gli episodi dubbi, soprattutto in area, nella partita che vedeva come quarto uomo alla Lazio il romano La Penna (come successe per Doveri, arbitro di Verona-Roma): il processo che mira a far cadere tutte le preclusioni territoriali continua. Recupero: 6’ (1’+5’)