Moviola Bologna-Napoli, male Ayroldi. Rigore? Sì, ma c'è un'obiezione

Non bene Ayroldi, anzi: il secondo tempo è da dimenticare, fischia con enorme ritardo il rigore, i giocatori non accettano le sue decisioni, sembra sempre fischiare un attimo dopo (e spesso a sproposito). Insomma, male. Recupero: 9’ (2’+7’)

Il rigore concesso al Napoli

Sul rigore, l’impressione è che non abbia visto nulla e sia andato a... sensazione. Puntata di Kvaratskhelia, Skorupski tocca il pallone, poi allontanato stile bagher da Calaori con il braccio sinistro. L’obiezione: il giocatore rossoblù è in caduta. Il movimento del braccio sinistro, però, sembra verso il pallone, e non c’è autogiocata ma deviazione.

Il timing

Se sbagli il timing (ne parliamo anche per Marcenaro) il voto automatico è (sarebbe, dipende...) 8.40: perché c’è il fuorigioco di Ostigard sull’avvio dell’azione, c’è il fallo dello stesso Ostigard su Skorupski (pallone fra le mani, dentro l’area di porta, intoccabile) e poi un contatto De Silvestri-Osimhen che non è nulla...

NO RIGORE

Tiro di Saelemaekers, pancia di Anguissa e poi braccio destro verso il corpo: tutto fuori area. Ayroldi fra l’altro fischia un fallo su Mario Rui...

VAR: Irrati 6

Fa quello che sa fare.