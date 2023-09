Empoli-Salernitana: Rapuano opaco, mancano 3 gialli

Intricata la gara per Rapuano (voto: 5,5), sotto gli occhi del coordinatore arbitri-club, Riccardo Pinzani . E se la decisione sulla rete annullata a Cabral è supportabile ma al limite, è poco preciso sui provvedimenti disciplinari: ne mancano almeno tre chiari, uno per Pirola (la dirigenza dell’Empoli lo ha scambiato per Maggiore e nell’intervallo ne è nato un alterco con Rapuano, con parole forti, “siete in malafede” il senso), l’altro per Fazzini e il terzo per Gyasi. L’effetto sono i giocatori sempre a protestare, soprattutto nel primo tempo. Recupero: 11’ (5’+6’)