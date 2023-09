Moviola Monza-Bologna, Pezzuto è un disastro: lui e il Var sbagliano tutto!

Ok, bisogna provarli tutti, ma perseverare è diabolico: Pezzuto sbaglia completamente partita , il gol annullato a Ferguson è delittuoso, la condotta di gara approssimativa e senza prevenzione, anche il rosso a Saelemaekers (giusto, non si applaude l’arbitro) nasce da un suo errore (Izzo, scenata da premio Oscar dopo aver fatto lui fallo). Rocchi, facciamo basta così.

Bologna, gol regolarissimo

Annullato un gol a Ferguson per un non fallo: Zirkzee anticipa Caldirola, è davanti, tocca solo il pallone, il contatto è per dinamica. L’altro errore: possibile che il VAR (e c’era Di Paolo, il nostro migliore) non intervenga? Allucinante.

Fuorigioco giusto su Mota

Ginocchio sinistro di Dany Mota appena oltre De Silvestri (la tolleranza del SAOT è vicina al centimetro), ok annullare la rete del possibile 1-0.

Calafiori, niente rigore

Autogiocata di Calafiori sul tiro/cross di Dany Mota, poi pallone sul braccio destro. No rigoe. Vignato tira per primo Aebischer che poi lo trattiene: idem. Avranno controllato....

VAR Di Paolo 5: Da lui non ce lo aspettavamo.

Recupero: 9’ (3’+6’)