Furia Thiago Motta contro l'arbitro: il duro attacco dopo le partite contro Monza e Juve

Al termine di Monza-Bologna, terminata sul risultato di zero a zero, Thiago Motta perde la pazienza. Al tecnico rossoblù non è piaciuto l'arbitraggio di Pezzuto, che ha annullato una rete a Ferguson e nel finale ha espulso Saelemaekers (nella stessa azione il tecnico è stato sanzionato con un giallo per proteste) "Non riesco a stare in silenzio dopo gli episodi di oggi, gli ennesimi in sfavore del Bologna", ha detto Thiago Motta.