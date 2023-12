Juve-Roma, la moviola: Sozza zero difficoltà, giusto annullare il gol a Chiesa

Serata facile per Sozza, Juve-Roma ha abituato a ben altri duelli. Prova ne siano i soli 2 cartellini gialli (29 fall i , ma la partita non s’è accesa mai ). Zero episodi in area , disciplinare adeguato. Recupero: 7’ (0’+7’)

Rabiot, gol regolare in Juve-Roma

È N’Dicka a tenere in gioco (non di tanto, per la verità) Rabiot al momento del tocco di tacco di Vlahovic. L’azione nasce con una scivolata di Kristensen su Kostic che è regolare, prende il pallone, qui bravo l’arbitro, sembrava fallo.

Chiesa, 2-0 da annullare

Giusto annullare il gol di Chiesa: quella di Pellegrini, su tocco di Iling-Junior, è una deviazione e non una giocata.

Rimessa Roma

Al termine di un’azione nata da un angolo (non c’è fallo di Kristensen su Kostic, che perde l’appoggio sul terreno non certo per il leggero contatto col giallorosso), tiro di Cristante, tocco di Vlahovic con la mano che però è ancorata dietro la schiena con l’altra. Nessuno ha pensato al rigore, ma alla rimessa per la Roma sì.

Scontro di gioco

Kristensen e Yildiz contemporaneamente sul pallone (flipper bianconero-giallorosso), non c’è nulla nell’azione dell’occasione di Kostic.

VAR: Mazzoleni 6

Stavolta non deve inventarsi nulla.