Milan-Sassuolo, la moviola: Marinelli chiude bene, ok i due gol annullati

Arbitro: Marinelli 6,5

Chiude l’anno più che discretamente Marinelli, la partita gli si dipana senza affanni e lui è bravo a non complicarsela, cosa che talvolta gli riesce anche particolarmente bene. Corretti i due gol annullati in campo, non ci sono stati episodi da moviola nelle due aree, buona la rilevazione tecnico-disciplinare. Recupero: 6’ (1’+5’)