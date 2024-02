Moviola Milan-Atalanta: su Giroud rigore netto ma Orsato sbaglia una cosa...

Non sufficiente Orsato : speriamo (per Rosetti) si stia risparmiando per l’Europeo. Poco mobile, irritabile oltre modo (vedi i gialli a Leao e Lookman), il rigore lo fischia dopo OFR. Qualcosa da rivedere sul disciplinare. Recupero: 10’ (4’+6’)

Con OFR

Giroud cerca il pallone e colpisce solo il corpo di Holm (che simula un tocco in testa che non c’è): rigore netto, non visto da Orsato se non al monitor per l’OFR, che dura un secondo.

Niente rigore

Cross di Leão, braccio destro di Holm parallelo al corpo e vicino allo stesso: giusto non dare rigore.

Imprudente

Meritava il giallo Orsato per... imprudenza: permettere a Kolasinac di affrontare un calcio d’angolo mentre continua a perdere sangue dal sopracciglio non è previsto dal regolamento.

VAR: Irrati 6,5

Primus inter pares (primo in un gruppo di persone di pari dignità o valore) così arriva l’OFR e il rigore.