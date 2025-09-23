Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Moviola Napoli-Pisa: il Var Mazzoleni peggio di Crezzini, serata senza attenuanti

Il giudizio sulla prestazione della squadra degli arbitri nel match del Maradona
Moviola Napoli-Pisa: il Var Mazzoleni peggio di Crezzini, serata senza attenuanti© ANSA
Edmondo Pinna
3 min

Crezzini 4,5

Difficile tratteggiare la prestazione di Crezzini, che è giovane e dunque si potrebbero trovare attenuanti (ne ha poche, eh?). Più facile definire quella del VAR, Mazzoleni: imbarazzante. E dire che era stato messo lì apposta, d’aiuto. Com’era il detto? Dai nemici mi guardi Dio che..... Tre episodi in area del Napoli: un’interpreta-zione cervellotica sul primo, aggettivi irriferibili sul secondo. Il terzo è il meno punibile di tutti. Che dirà Rocchi? Non che è soddisfatto per l’operato della squadra arbitrale (tutto ha una decenza). 

Rigore dubbio

Partiamo dalla fine: tiro di Canestrelli, a meno di un metro c’è Beukema, il pallone gli batte sulla ginocchio sinistro (quindi il pallone aumenta velocità) e va sul braccio destro che è largo, ma - visto l’intervento - serve all’equilibrio. Crezzini fischia il rigore, il meno punibile. 

Mazzoleni non interviene

Due azioni prima del gol del Napoli (dunque non c’entra nulla con l’APP), Di Lorenzo allunga su Akinsanmiro, senza toccare il pallone ma sgambettandolo: Crezzini perde tutto, Mazzoleni decide che non vale la pena l’OFR.  

Mazzoleni cervellotico

Leris cade a terra, il pallone gli finisce sulla mano destra in appoggio, si rialza proprio su quel braccio, viene affrontato da De Bruyne che gli pesta il piede. Episodio che sfugge a tutti, non a Mazzoleni che chiama Crezzini all’OFR: il pestone è netto, ma prima fa vedere al giovane collega il tocco di mano. Unica spiegazione possibile, nel cervellotico processo decisionale, è che quel braccio in appoggio, di solito non punibile, sia stato considerato tale perché porta ad un vantaggio per l’attaccante. 

Elmas in fuorigioco 

Annullato un gol al Napoli: sul lancio di Elmas, Höjlund ha mezza spalla in offside. 

Non c'è rigore

Testa di Lusuardi, fianco (e braccio comunque al corpo) di Beukema. Marin tocca il piede di Höjlund: rischio. 

VAR Mazzoleni: 3,5 

Detto tutto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

I Top e Flop di Napoli-Pisa: Spinazzola showConte: "Stagione complessa, non siamo rodati"