Moviola Napoli-Pisa: il Var Mazzoleni peggio di Crezzini, serata senza attenuanti

Crezzini 4,5

Difficile tratteggiare la prestazione di Crezzini, che è giovane e dunque si potrebbero trovare attenuanti (ne ha poche, eh?). Più facile definire quella del VAR, Mazzoleni: imbarazzante. E dire che era stato messo lì apposta, d’aiuto. Com’era il detto? Dai nemici mi guardi Dio che..... Tre episodi in area del Napoli: un’interpreta-zione cervellotica sul primo, aggettivi irriferibili sul secondo. Il terzo è il meno punibile di tutti. Che dirà Rocchi? Non che è soddisfatto per l’operato della squadra arbitrale (tutto ha una decenza).