Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La moviola di Juve-Milan: Guida sereno, ci sta il rigore su Gimenez

L’analisi di tutti gli episodi accaduti all'Allianz Stadium nel match tra bianconeri e rossoneri
La moviola di Juve-Milan: Guida sereno, ci sta il rigore su Gimenez
Edmondo Pinna

Juventus-Milan 0-0

Guida 6,5

Partita di sostanza per Guida: sereno nelle decisioni, quasi compassato nel gestire il big match. Il rigore ci sta (più facile spiegare perché c’è piuttosto che provare a sostenere che non c’è), valuta bene le altre situazioni nelle due aree. La chiude con 23 falli fischiati (in media Uefa) e quattro ammoniti.

L'ingenuità di Kelly

E’ ingenuo Kelly quando si perde Gimenez, gli concede il vantaggio (tutto da dimostrare che il rossonero sarebbe arrivato sul pallone) e da dietro gli si appoggia praticamente addosso. Difficile non fischiare penalty, difficile anche pensare di discuterlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

No rigore

Contatto spalla contro spalla fra Locatelli e Fofana in area bianconera, come si vede anche dalla RefCam scontro di gioco assolutamente non punibile, corretto far proseguire. Lo stesso dicasi per lo scontro fra Rugani e Pulisic, non ci sono contatti bassi, quello alto è minimo e non punibile.

Disciplinare

Un po’ buttata l’ammonizione di Fofana: non trova il pallone, colpisce Locatelli ma non direttamente, diciamo che gli arriva addosso ma il calcio va a vuoto. Corretto invece il provvedimento per Locatelli: ferma Modric che era ripartito. Ci sta anche il giallo per Bartesaghi, che ferma Conceição che lo aveva saltato, e quello per Gatti (su Leao).

VAR: Di Bello 6 

Seratina serena a Lissone.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Juventus-Milan 0-0

Guida 6,5

Partita di sostanza per Guida: sereno nelle decisioni, quasi compassato nel gestire il big match. Il rigore ci sta (più facile spiegare perché c’è piuttosto che provare a sostenere che non c’è), valuta bene le altre situazioni nelle due aree. La chiude con 23 falli fischiati (in media Uefa) e quattro ammoniti.

L'ingenuità di Kelly

E’ ingenuo Kelly quando si perde Gimenez, gli concede il vantaggio (tutto da dimostrare che il rossonero sarebbe arrivato sul pallone) e da dietro gli si appoggia praticamente addosso. Difficile non fischiare penalty, difficile anche pensare di discuterlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Pagelle Juve-MilanLa Juve è indietro
1
La moviola di Juve-Milan: Guida sereno, ci sta il rigore su Gimenez
2
No rigore