La moviola di Juve-Milan: Guida sereno, ci sta il rigore su Gimenez

Juventus-Milan 0-0
Guida 6,5
Partita di sostanza per Guida: sereno nelle decisioni, quasi compassato nel gestire il big match. Il rigore ci sta (più facile spiegare perché c’è piuttosto che provare a sostenere che non c’è), valuta bene le altre situazioni nelle due aree. La chiude con 23 falli fischiati (in media Uefa) e quattro ammoniti.
L'ingenuità di Kelly
E’ ingenuo Kelly quando si perde Gimenez, gli concede il vantaggio (tutto da dimostrare che il rossonero sarebbe arrivato sul pallone) e da dietro gli si appoggia praticamente addosso. Difficile non fischiare penalty, difficile anche pensare di discuterlo.
No rigore
Contatto spalla contro spalla fra Locatelli e Fofana in area bianconera, come si vede anche dalla RefCam scontro di gioco assolutamente non punibile, corretto far proseguire. Lo stesso dicasi per lo scontro fra Rugani e Pulisic, non ci sono contatti bassi, quello alto è minimo e non punibile.
Disciplinare
Un po’ buttata l’ammonizione di Fofana: non trova il pallone, colpisce Locatelli ma non direttamente, diciamo che gli arriva addosso ma il calcio va a vuoto. Corretto invece il provvedimento per Locatelli: ferma Modric che era ripartito. Ci sta anche il giallo per Bartesaghi, che ferma Conceição che lo aveva saltato, e quello per Gatti (su Leao).
VAR: Di Bello 6
Seratina serena a Lissone.
