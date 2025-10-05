Pulisic e Leao sbagliano tutto, Juve-Milan finisce senza gol. E piovono fischi

Non è tanto quali avversità ti trovi ad affrontare, ma come reagisci a tutto questo a definire chi sei. E allora, la domanda è: cosa sono oggi Juve e Milan? Difficile dirlo. Perché la partita dello Stadium, che chiude le prime sei giornate di campionato prima della seconda sosta, finisce 0-0 con una squadra, quella bianconera, che arriva al quinto pari di fila, non crea quasi nulla ed esce sommersa dai fischi. Il Milan, illuminato dalla classe intramontabile di Luka Modric, sfiora più volte il gol che gli consentirebbe di vincere e riprendersi la vetta con Napoli e Roma. Niente da fare: Pulisic spedisce in curva il rigore del vantaggio assegnato per fallo di Kelly su Gimenez e Leao si divora due volte la rete della vittoria. "Aiutati che Dio t'aiuta", aveva detto Allegri alla vigilia parlando proprio di lui. Ecco: Rafa non si è aiutato. E la smorfia con cui al fischio finale abbandona il campo la dice lunga su quanto abbia capito subito quello che poteva essere e non è stato. La Juve, invece, di smorfie ne fa poche perché poche sono le occasioni. Anzi, una sola: girata di Gatti che viene salvata da un miracolo di Maignan.