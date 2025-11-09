Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 9 novembre 2025
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Moviola Parma-Milan: Di  Bello più bravo del Var. Chiamata folle di Maggioni

Voti e giudizi alla squadra degli arbitri della partita pareggiata tra ducali e rossoneri
Edmondo Pinna
2 min
TagsDi BelloMoviolaMilan

Di Bello: 7

Mezzo voto in più per Di Bello: arbitri e VAR allo sbando, troppe interpretazioni delle interpretazioni, cavilli su cavilli. Lui si tiene lucido. E conferma un rigore che è rigore. 

Il sesto senso dell'arbitro

Ndiaye entra su Saelemaekers, c’è un contatto sulla gamba e sullo scarpino sinistro del rossonero. Di Bello fischia con sicurezza il calcio di rigore, Maggioni richiama l’arbitro ad una OFR folle, che non si spiega. Di Bello (forse memore di Juve-Udinese) è molto bravo e conferma. Come è giusto che fosse. 

Non è rigore

Tocco di Ricci con fianco e gomito destro, pallone inaspettato da distanza ravvicinata. Non è penalty. Pavlovic-Pellegrini e Leao-Del Prato si tengono entrambi: ok far proseguire. 

Fuorigioco di Cutrone

In netto fuorigioco Cutrone (oltre Ricci) sul passaggio di Sorensen: rete annullata in campo. 

Gol regolare

Ok il gol di Saelemaekers: lontano dall’azione c’è una spinta di Pavlovic su Mandela Keita, dovuta anche ad un incrocio inaspettato. Ci sta considerarlo non falloso. È spalla a spalla, invece, il contatto fra Britschgi e Estupiñán sul rete dell’1-2. 

VAR Maggioni: 4,5 

Da ritiro tessera, ma forse non è tutta colpa sua. Ogni domenica un’interpretazio-ne differente su episodi simili. In confusione. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

