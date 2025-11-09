Moviola Juve-Torino: l’arbitro commette un solo errore su Vlahovic

Partita molto solida per Zufferli, scelto a sorpresa da Rocchi fra tanti nomi apparentemente più blasonati (ma che avevano fallito lo scorso turno). Metro molto alto (ne sa qualcosa Conceicao, mai premiato da un fischio che non fosse al 100%), gestione serena anche nel rapporto con i giocatori.

L'errore nel derby

Un solo errore, non fermare il gioco per il colpo alla testa ricevuto da Vlahovic sull’uscita di Paleari. Stabilito che non c’è rigore (il pallone viene giocato prima da Vlahovic e subito dopo da Paleari, come fosse una parata), Zufferli avrebbe dovuto richiamare subito i medici della Juve per verificare le condizioni dell’attaccante bianconero.

Non è rigore

Contatto fra Coco e Locatelli in area del Torino, entrambi arrivano sul pallone, semplice scontro di gioco, lo stesso giocatore bianconero fa segno a Zufferli che non c’è nulla.

Koop rischia

Si prende, invece, qualche rischio Koopmeiners quando interviene su Ngonge, c’è un leggero (ma leggero, eh?) tocco del sinistro sul destro, Zufferli indica che non c’è nulla, l’assistente numero uno, Costanzo, invece sì: fuorigioco di Ngonge all’inizio dell’azione.

Fuorigioco

Casadei serve Simeone, oltre McKennie: gol annullato, buona segnalazione di Passeri.

VAR: La Penna 6

Bastano veloci controlli.