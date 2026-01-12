Doveri, gara top ma c'è una macchia: perché ha sbagliato sul rigore

Gara top di Doveri, macchiata però da un errore chiaro. Una cosa doveva vedere, il presidente di Roma1, e non l’ha fatto, dicendo anche «nulla nulla»: il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Per il resto ha impostato la gara - difficile nelle premesse - con soglia del fallo alta (e la cosa gli è sostanzialmente riuscita), ascendente sui calciatori, accettazione.

Doveri, che errore sullo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan

E’ anche accovacciato, Doveri, quando Rrahmani pesta il piede sinistro di Mkhitaryan, posizione aperta e visuale libera: lo step on foot (a voler essere certosini, non pienissimo, come si vede da un’immagine) doveva vederlo lui, Di Bello al VAR non ci mette molto: OFR, annuncio decente e penalty. Manca però il giallo per Rrahmani. Conte perde le staffe, calcia un pallone, viene espulso e dice di tutto al Quarto, Colombo. Rischia in sede di giudice sportivo.