Doveri, gara top ma c'è una macchia: perché ha sbagliato sul rigore
Inter-Napoli 2-2, Doveri voto 6
Gara top di Doveri, macchiata però da un errore chiaro. Una cosa doveva vedere, il presidente di Roma1, e non l’ha fatto, dicendo anche «nulla nulla»: il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Per il resto ha impostato la gara - difficile nelle premesse - con soglia del fallo alta (e la cosa gli è sostanzialmente riuscita), ascendente sui calciatori, accettazione.
Doveri, che errore sullo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan
E’ anche accovacciato, Doveri, quando Rrahmani pesta il piede sinistro di Mkhitaryan, posizione aperta e visuale libera: lo step on foot (a voler essere certosini, non pienissimo, come si vede da un’immagine) doveva vederlo lui, Di Bello al VAR non ci mette molto: OFR, annuncio decente e penalty. Manca però il giallo per Rrahmani. Conte perde le staffe, calcia un pallone, viene espulso e dice di tutto al Quarto, Colombo. Rischia in sede di giudice sportivo.
Primo gol dell'Inter regolare
Recupero del pallone a centrocampo di Zielinski su McTominay, una pressione robusta ma non fallosa, l’azzurro sbaglia lo stop, l’ex di turno glielo ruba senza commettere fallo: 1-0 ok.
Juan Jesus, che rischio
Rischia Juan jesus, le trattenute reciproche con Thuram hanno sicuramente spostato l’attenzione di Doveri. Da rosso? Più da ammonizione, la posizione (esterna) e la presenza di altri giocatori del Napoli ha depotenziato l’eventuale Dogso (chiara occasione da gol). Non è arrivato nulla.
VAR: Di Bello 7
Non era difficile, però bravo.
