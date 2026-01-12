Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Doveri, gara top ma c'è una macchia: perché ha sbagliato sul rigore

L’analisi di tutti gli episodi da moviola accaduti nel big match di San Siro tra l'Inter di Chivu e il Napoli di Conte
Edmondo Pinna
TagsInter-NapoliMoviola

Inter-Napoli 2-2, Doveri voto 6

Gara top di Doveri, macchiata però da un errore chiaro. Una cosa doveva vedere, il presidente di Roma1, e non l’ha fatto, dicendo anche «nulla nulla»: il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Per il resto ha impostato la gara - difficile nelle premesse - con soglia del fallo alta (e la cosa gli è sostanzialmente riuscita), ascendente sui calciatori, accettazione.

Doveri, che errore sullo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan

E’ anche accovacciato, Doveri, quando Rrahmani pesta il piede sinistro di Mkhitaryan, posizione aperta e visuale libera: lo step on foot (a voler essere certosini, non pienissimo, come si vede da un’immagine) doveva vederlo lui, Di Bello al VAR non ci mette molto: OFR, annuncio decente e penalty. Manca però il giallo per Rrahmani. Conte perde le staffe, calcia un pallone, viene espulso e dice di tutto al Quarto, Colombo. Rischia in sede di giudice sportivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Primo gol dell'Inter regolare

Recupero del pallone a centrocampo di Zielinski su McTominay, una pressione robusta ma non fallosa, l’azzurro sbaglia lo stop, l’ex di turno glielo ruba senza commettere fallo: 1-0 ok.

Juan Jesus, che rischio

Rischia Juan jesus, le trattenute reciproche con Thuram hanno sicuramente spostato l’attenzione di Doveri. Da rosso? Più da ammonizione, la posizione (esterna) e la presenza di altri giocatori del Napoli ha depotenziato l’eventuale Dogso (chiara occasione da gol). Non è arrivato nulla.

VAR: Di Bello 7

Non era difficile, però bravo.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Inter-Napoli 2-2, Doveri voto 6

Gara top di Doveri, macchiata però da un errore chiaro. Una cosa doveva vedere, il presidente di Roma1, e non l’ha fatto, dicendo anche «nulla nulla»: il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Per il resto ha impostato la gara - difficile nelle premesse - con soglia del fallo alta (e la cosa gli è sostanzialmente riuscita), ascendente sui calciatori, accettazione.

Doveri, che errore sullo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan

E’ anche accovacciato, Doveri, quando Rrahmani pesta il piede sinistro di Mkhitaryan, posizione aperta e visuale libera: lo step on foot (a voler essere certosini, non pienissimo, come si vede da un’immagine) doveva vederlo lui, Di Bello al VAR non ci mette molto: OFR, annuncio decente e penalty. Manca però il giallo per Rrahmani. Conte perde le staffe, calcia un pallone, viene espulso e dice di tutto al Quarto, Colombo. Rischia in sede di giudice sportivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Chivu e la sindrome da scontro direttoPanatta, la battuta impetuosa per Conte
1
Doveri, gara top ma c'è una macchia: perché ha sbagliato sul rigore
2
Primo gol dell'Inter regolare

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS