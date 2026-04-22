Moviola Inter-Como, Sozza la tiene bene: no rigore su Douvikas
Inter-Como
Sozza: 6,5
In capo ad una stagione che certamente non sarà da raccontare ai nipotini, gagliarda e concreta la partita di Sozza, con una soglia del fallo decisamente alta (solo 11 falli!) e una gestione disciplinare adeguata (primo e unico giallo al 94’). Le squadre hanno apprezzato e accettato, dando battaglia senza eccessi.
Nessun rigore
Sullo 0-0, nel primo tempo, corpo a corpo fra Douvikas e Acerbi in area dell’Inter: live, la trattenuta sembra essere del nerazzurro, dalla retro porta si apprezza come lo stesso Douvikas faccia lo stesso sul pantaloncino del difensore, giusto far proseguire.
Regolari i gol
Nessuna infrazione sui gol, in particolare lo 0-2 e l’1-2. Sul raddoppio del Como, quando Nico Paz serve Da Cunha quest’ultimo è oltre Zielinski ma è tenuto in gioco da Acerbi. Sulla rete di Çalhanoglu, al momento del tiro, c’è Bonny a terra al centro dell’area ma la sua posizione (di fuorigioco geografico) non interferisce con Butez. assolutamente in gioco ancora Çalhanoglu sul cross di Sucic sulla rete del 2-2 (viene da dietro la linea del Como).
Le proteste di Barella
Chiede il rigore Barella, ma il suo filtrante sbatte sul ginocchio destro di perrone e non sul braccio, che comunque è lungo il corpo.
VAR: Doveri 6
Domenica AVAR a pranzo, lunedì VAR nel posticipo, ieri ancora VAR: gli sono state consegnate le chiavi di Lissone, ad honorem.