Moviola Inter-Como, Sozza la tiene bene: no rigore su Douvikas  

Inter-Como

Sozza: 6,5

In capo ad una stagione che certamente non sarà da raccontare ai nipotini, gagliarda e concreta la partita di Sozza, con una soglia del fallo decisamente alta (solo 11 falli!) e una gestione disciplinare adeguata (primo e unico giallo al 94’). Le squadre hanno apprezzato e accettato, dando battaglia senza eccessi.