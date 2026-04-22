Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Moviola Inter-Como, Sozza la tiene bene: no rigore su Douvikas  

Moviola Inter-Como, Sozza la tiene bene: no rigore su Douvikas  

Gli episodi più discussi della sfida tra i nerazzurri e gli uomini di Fabregas
Edmondo Pinna
2 min
TagsInter-ComoMoviola

Inter-Como

Sozza: 6,5

In capo ad una stagione che certamente non sarà da raccontare ai nipotini, gagliarda e concreta la partita di Sozza, con una soglia del fallo decisamente alta (solo 11 falli!) e una gestione disciplinare adeguata (primo e unico giallo al 94’). Le squadre hanno apprezzato e accettato, dando battaglia senza eccessi.

Nessun rigore

Sullo 0-0, nel primo tempo, corpo a corpo fra Douvikas e Acerbi in area dell’Inter: live, la trattenuta sembra essere del nerazzurro, dalla retro porta si apprezza come lo stesso Douvikas faccia lo stesso sul pantaloncino del difensore, giusto far proseguire.

Regolari i gol

Nessuna infrazione sui gol, in particolare lo 0-2 e l’1-2. Sul raddoppio del Como, quando Nico Paz serve Da Cunha quest’ultimo è oltre Zielinski ma è tenuto in gioco da Acerbi. Sulla rete di Çalhanoglu, al momento del tiro, c’è Bonny a terra al centro dell’area ma la sua posizione (di fuorigioco geografico) non interferisce con Butez. assolutamente in gioco ancora Çalhanoglu sul cross di Sucic sulla rete del 2-2 (viene da dietro la linea del Como).

Le proteste di Barella

Chiede il rigore Barella, ma il suo filtrante sbatte sul ginocchio destro di perrone e non sul braccio, che comunque è lungo il corpo.

VAR: Doveri 6

Domenica AVAR a pranzo, lunedì VAR nel posticipo, ieri ancora VAR: gli sono state consegnate le chiavi di Lissone, ad honorem.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Chivu euforicoInter-Como 3-2

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS