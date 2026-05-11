Moviola Milan-Atalanta: Zufferli la tiene ma era facile, rigore e dubbio
Gara semplice per Zufferli (voto 6), risultato subito indirizzato, divario evidente, nessun episodio cruciale da moviola. Non sono mancati errori e sbavature, che hanno avuto sicuramente un peso specifico differente. Vedi i mancati gialli per Bartesaghi e Pavlovic o una chiara deviazione di schiena di De Ketelaere che era angolo per il Milan. Gol annullato a Füllkrug: offside. Petto di Hien: no penalty.
Milan-Atalanta 2-3: cronaca, statistiche e tabellino
Rigore con il dubbio
Ci può stare il rigore al Milan: intervento in ritardo di De Roon, che mette la gamba sulla traiettoria di corsa dell’avversario. Il dubbio: De Roon ha già il piede a terra quando l’avversario lo cerca con la gamba destra.
Rischio rosso per Leao
Rischia molto Leao, scomposto su Scalvini: l’intervento (molto veloce) con il ginocchio destro sopra la caviglia destra è brutto e pericoloso, con il piede del nerazzurro che si gira. Zufferli opta per il giallo, non un chiaro errore, ma ha rischiato il rosso.
Mancano i gialli per Bartesaghi e Pavlovic
Zufferli l’ha chiusa con 25 falli e 7 gialli (!), ne mancano però almeno due chiari: Bartesaghi interviene duro su De Ketelaere, l’assistente numero uno (Dei Giudici) segnala il fallo, Zufferli fa proseguire (poteva fischiare subito), ma poi avrebbe dovuto ammonire il difensore rossonero. Pavlovic entra in ritardo, scomposto, in maniera imprudente su Carnesecchi che aveva già dato via il pallone.
VAR Di Paolo 6 - Non pervenuto.