Moviola Milan-Atalanta: Zufferli la tiene ma era facile, rigore e dubbio

Gara semplice per Zufferli (voto 6), risultato subito indirizzato, divario evidente, nessun episodio cruciale da moviola. Non sono mancati errori e sbavature, che hanno avuto sicuramente un peso specifico differente. Vedi i mancati gialli per Bartesaghi e Pavlovic o una chiara deviazione di schiena di De Ketelaere che era angolo per il Milan. Gol annullato a Füllkrug: offside. Petto di Hien: no penalty.