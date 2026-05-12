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martedì 12 maggio 2026
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Moviola Napoli-Bologna: Piccinini perde il rigore Pobega da giallo

L’analisi di tutti gli episodi accaduti al Maradona nel match vinto dalla squadra di Italiano per 3-2
Edmondo Pinna
2 min
TagsMoviolamoviola napoli bologna

Non benissimo Piccinini, anche lui fra color che son sospesi (ma le norme vanno studiate bene...). Il rigore che vede solo dopo l’OFR poteva essere colto anche il campo. Dal punto di vista disciplinare, mancano un paio di cartellini e qualcuno è stato comminato con troppa facilità. Ha però il merito di tenere sempre in controllo la partita, poteva diventare complicata. Voto: 5.

Il rigore dato al Bologna: l'analisi

In area del Napoli, Di Lorenzo - cercando il pallone - colpisce il piede destro di Miranda, che a sua volta stava tentando il tiro: il contatto c’è, questo non è in discussione, forse si può discutere sull’entità, ma Di Lorenzo colpisce solo il piede dell’avversario. Piccinini fa segno che non c’è nulla, Marini è di parere differente, non a torto: OFR e rigore concesso. Fallo chiaro di Joao Mario su McTominay che andava verso Pessina: spalla dietro la schiena, Piccinini ammonisce il rossoblù, il cartellino trova il conforto delle immagini. Non c’è possesso del pallone, dietro i due c’è Pobega. Pobega graziato da Piccinini (il giallo era chiaro), mentre quello per Bernardeschi è sembrato troppo severo.

No rigore

Protesta Buongiorno e chiede il rigore per un presunto fallo di mano di Lucumi: il pallone crossato, in realtà, colpisce la spalla sinistra del difensore rossoblù, giusto non dare penalty. 

VAR. Marini 6,5 
Corretta OFR. 

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