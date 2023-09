Totti e Mourinho al Tre Fontane alla partita di Cristian contro la Roma Primavera

Mourinho in tribuna per la Roma Primavera: abbraccio a sorpresa con Volpato

Mourinho e Totti insieme al Tre Fontane

Ma in tribuna, come spesso accaduto in passato, con il suo collaboratore Nuno Santos c'era anche José Mourinho, reduce dal trionfale 7-0 rifilato dalla Roma all'Empoli in un Olimpico come sempre sold out. Tra lo 'Special One' e Totti c'è grande stima, sono in contatto e si scambiano messaggi ma è ovvio che vederli insieme fa sognare i tifosi della Roma, che sperano di rivedere un giorno l'ex capitano rientrare in società.

Roma Primavera, 3-2 al Frosinone

Passando al campo invece, a vincere il match valido per la 3ª giornata del campionato Primavera 1 è stata la formazione di Federico Guidi: 3-2 al Frosinone dell'ex laziale Angelo Adamo Gregucci, con Cristian Totti partito dalla panchina ed entrato solo all'89'. Nel primo tempo Louakima porta in vantaggio i giallorossi (13') ma poi fa autogol (22'), nella ripresa la Roma prende il largo con Misitano (48') e Cherubini (70') e ai ciociari non basta la rete di Amerighi al 90' per evitare il ko.