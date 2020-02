Serie A a porte chiuse, il ministro Spadafora: "Abbiamo dato l'ok"

ROMA - Nelle aree interessate dall'emergenza Coronavirus le partite si disputeranno a porte chiuse. Lo ha detto il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ai microfoni del Tg2 al termine del consiglio dei ministri. "Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo dpcm abbiamo allargato anche a Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse". Spadafora ha sottolineato che il provvedimento "non è stato esteso al resto d'Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi".

Inter-Samp, le ipotesi per il recupero

Europa League, anche Inter-Ludogorets a porte chiuse

"La Uefa ha comunicato ufficialmente che la partita con l'Inter di Europa League si giocherà giovedì alle 21 a San Siro a porte chiuse": lo annuncia il Ludogorets con una nota sul proprio sito.