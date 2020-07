Lazio ko contro il Milan: la Juve vola a +7 e sui social si scatena l'ironia

ROMA - La sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan è finita con un sorprendente 3-0 per la squadra di Pioli, che permette alla Juventus di allungare a +7 in classifica sui biancocelesti. Con otto giornate ancora da disputare, sarà veramente difficile per i ragazzi di Simone Inzaghi recuperare il terreno perso sui bianconeri e sui social si è subito scatenata l'ironia, con una serie di fotomontaggi e meme creati dai tifosi della Vecchia Signora a discapito della scaramanzia. Uno dei protagonisti è sicuramente Ibrahimovic: ex juventino e autore del momentaneo 2-0 su calcio di rigore durante la sfida dell'Olimpico. C'è chi punta sull'ironia evergreen dei funerali, in questo caso a tinte biancocelesti, o chi parla di "Scudetto ormai assegnato". La parola, però, spetterà al campo, anche perché nelle prossime due sfide contro Milan e Atalanta, la squadra di Sarri si giocherà gran parte della stagione.

Si ferma la Lazio, la Juve vola a +7 e "vede" lo scudetto: le ironie sul web