"Juve-Napoli resta in programma alle 20.45": la nota della Lega

"La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per domani alle 20.45". Con una nota la Lega chiude una giornata convulsa e contrassegnata da colpi di scena in seguito ai casi di positività al Coronavirus registrati nella squadra azzurra e alla presa di posizione della Asl di Napoli, ribadendo che per quanto riguarda via Rosellini la partita si deve giocare.

La Juve: "La nostra squadra sarà in campo"

Il Napoli non parte per Torino, squadra in isolamento

Juve-Napoli, cosa dice il regolamento?

Juve, due positivi: squadra in isolamento