Diretta Udinese-Napoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

UDINE - Alle 15 alla Dacia Arena l'Udinese ospita il Napoli nel 17° turno del campionato di Serie A. Gli azzurri, reduci dal ko interno contro lo Spezia, cercano il riscatto e vogliono fare un regalo a Gattuso, che proprio ieri ha compiuto 43 anni. I partenopei faticano a trovare continuità di risultati e nelle ultime cinque sfide hanno incassato tre ko (Inter, Lazio e Spezia), un pareggio (Torino) e una sola vittoria, quella estrerna contro il Cagliari (4-1). Il Napoli occupa attualmente il settimo posto in classifica con 28 punti, anche se deve ancora recuperare la partita dell'Allianz Stadium contro la Juve. Gli azzurri oggi si ritroveranno di fronte l'Udinese di Gotti. I friulani in questo primo scorcio di stagione hanno conquistato quattro vittorie, altrettanti pareggi e ben sette sconfitte. I bianconeri cercano il successo che manca ormai da cinque turni, dal 3-2 in casa del Torino datato 12 dicembre 2020. L’Udinese ha raccolto un solo punto nelle ultime otto sfide contro il Napoli in Serie A, nella gara d’andata della scorsa stagione, l’ultima di Ancelotti sulla panchina azzurra in campionato (1-1, dicembre 2019).