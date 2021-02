Fiorentina-Spezia 3-0: Vlahovic e Castrovilli regalano tre punti a Prandelli

La Fiorentina torna alla vittoria e scala posizioni in classifica grazie alla netta vittoria per 3-0 su uno Spezia molto diverso da quello che ha battuto il Milan nello scorso turno di campionato. Vlahovic (gol e assist), Castrovilli (gol e assist) e Eysseric regalano a Prandelli tre punti d'oro in un secondo tempo ricco di emozioni a differenza della prima frazione, nel corso della quale gli unici episodi degni di nota erano stati gli infortuni di Marchizza e Bonaventura. Quest'ultimo è stato sostituito proprio da Castrovilli che ha acceso la luce ad una Fiorentina spenta, prima servendo l'attaccante serbo (51') e poi mettendosi in proprio (65'). Italiano ha lanciato i suoi alla ricerca di un gol, ma ha invece subito una letale ripartenza (82') conclusa da un altro subentrato, Eysseric, che ha definitivamente archiviato la pratica. I padroni di casa volano così a 25 punti salutando, sperano definitivamente, le posizioni più pericolose della classifica.

Marchizza e Bonaventura ko, sei minuti di recupero, zero gol Il primo tempo inizia con un infortunio per lo Spezia, che perde Marchizza dopo 8 minuti. Un duro scontro con Kouamé costringe il giocatore ad uscire in barella e Italiano a sostituirlo con Ramos. Al 18' Amrabat diventa il primo ammonito della partita dopo un intervento irregolare ai danni di Maggiore. Otto minuti dopo Biraghi ha sul sinistro l'occasione dell'1-0, ma calcia male per ben due volte e non spaventa Provedel. Lo Spezia prova a spingersi in avanti, ma lo fa senza troppa convinzione o fortuna, come al 31' quando l'ex Saponara spara alto dal cuore dell'area viola o come quando Ricci cerca di sorprendere Dragowski con una potente conclusione dalla distanza che si spegne di poco fuori. La prima frazione conta molte interruzioni: dopo Marchizza si fermano anche Agudelo, Ismajli e Bonaventura. Quest'ultimo non ce la fa a continuare e viene sostituito da Castrovilli al 45', mentre l'arbitro assegna sei minuti di recupero. Al 50' la Fiorentina si rivede in avanti con il solito Biraghi che ci prova in mezza rovesciata. Il match sembra accendersi ma il recupero intanto finisce e Calvarese manda tutti negli spogliatoi.