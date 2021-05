Juve tra Champions, Europa e Conference League: che succede se...

A tre giornate dal termine, il campionato di Serie A 2020-2021 è più aperto che mai. Non certo per quanto riguarda la conquista dello scudetto, andato all'Inter per la diciannovesima volta nella sua storia, quanto per la situazione Europa. Alle spalle della capolista, cinque squadre lottano per tre posti nello stretto spazio di 8 punti. Atalanta, Milan, Napoli, Juve e Lazio si giocano ancora il piazzamento in Champions, Europa League ma anche alla nuovissima Conference League, che farà il suo debutto proprio la prossima stagione. In particolare la Juve è attesa da un banco di prova fondamentale: dopo il ko con il Milan assumono ancora più importanza le gare con Sassuolo, Inter in casa e Bologna, al termine delle quali ci sarà il responso sull'intera stagione bianconera.