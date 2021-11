Serie A, tutte le probabili formazioni della 15ª giornata

Nemmeno il tempo di archiviare la 14ª giornata che la Serie A torna in campo per il turno infrasettimanale. Sono ben quattro le gare in programma già stasera: alle 18.30 l'Atalanta, reduce dal successo per 1-0 in casa della Juve, ospita il Venezia, mentre sempre allo stesso orario la Fiorentina sfida la Sampdoria. In serata altre due gare, con i bianconeri di Massimiliano Allegri chiamati a rialzare la testa all'Arechi contro la Salernitana e il Cagliari costretto a fare punti importanti in chiave salvezza a Verona. Si prosegue mercoledì con altre quattro sfide: alle 18.30 la Roma fa visita al Bologna di Sinisa Mihajlovic mentre l'Inter, reduce dal successo contro il Venezia, ospita lo Spezia del grande ex Thiago Motta. In serata riflettori puntati sul Ferraris e sul Mapei Stadium per Genoa-Milan e Sassuolo-Napoli. I rossoneri cercano la vittoria dopo due ko consecutivi, mentre gli azzurri di Spalletti, ora in testa da soli, vogliono continuare sulla scia di domenica, quando hanno steso con un netto 4-0 la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Proprio i biancocelesti chiuderanno la 15ª giornata giovedì alle 20.45 contro l'Udinese, mentre alle 18.30 andrà di scena Torino-Empoli.