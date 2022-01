Serie A, tutte le probabili formazioni della 20ª giornata

Dopo la pausa per le festività natalizie e in piena emergenza Covid, la Serie A torna in campo nel giorno dell'Epifania per la 20ª giornata, la prima di ritorno. Si parte alle 12.30 con Bologna-Inter e Sampdoria-Cagliari. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo una grande rimonta - sette vittorie consecutive, le ultime sei senza subire reti - si sono laureati campioni d'inverno e alla ripresa affrontano al Dall'Ara i felsinei di Sinisa Mihajlovic. Alle 14.30 la Lazio di Maurizio Sarri ospita all'Olimpico l'Empoli di Aurelio Andreazzoli - una sorta di derby per l'ex Roma - mentre al Picco lo Spezia di Thiago Motta, reduce dal successo per 1-0 del Maradona, sfida l'Hellas Verona. Si prosegue alle 16.30 con Atalanta-Torino e Sassuolo-Genoa. Alle 18.30, oltre alla sfida salvezza tra Salernitana e Venezia, andrà in scena il primo big match di giornata: al Meazza il Milan, secondo in classifica, affronta la Roma di José Mourinho - anche in questo caso una specie di derby per lo Special One che in Italia ha vinto tutto con l'Inter -. La 20ª giornata si chiude in serata, alle 20.45, quando al Franchi andrà in scena Fiorentina-Udinese e al Maradona l'altra supersfida di questa giornata, Juve-Napoli.