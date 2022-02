Serie A, Bologna-Spezia 2-1: decide la doppietta di Arnautovic

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic torna alla vittoria e lo fa con una rimonta show firmata dalla doppietta di Marko Arnautovic (40', 84'). L'attaccante austriaco non segnava in campionato dalla sfida d'andata contro lo Spezia (lo scorso 28 novembre) e proprio contro i liguri sono arrivate le reti che regalano il primo successo del 2022 ai rossoblù. Orsolini e compagni infatti non conquistavano la vittoria dal 22 dicembre (3-0 contro il Sassuolo). Allo Spezia non basta il grande avvio di partita e il gol di Manaj che aveva sbloccato il match all'11'. Poi la doppietta di Arnautovic (che aveva anche colpito la traversa sullo 0-0) che permette al Bologna di salire a quota 31 in classifica (agganciato l'Empoli), a +9 sul Cagliari e sul Venezia. Per lo Spezia invece è il secondo ko consecutivo dopo quello in casa contro la Fiorentina : la squadra di Thiago Motta resta a 26 punti (con la Samp ), a +1 sull'Udinese.

Le scelte di Mihajlovic e Thiago Motta

Mihajlovic deve fare i conti con le assenze degli squalificati Medel e Svanberg. Il tecnico si affida al 3-4-3 con Orsolini, Arnautovic e Barrow in attacco. Rispetto al match contro la Lazio torna tra i titolari De Silvestri. In difesa poi ci sono Bonifazi e Binks dal 1'. Thiago Motta invece sceglie il 4-2-3-1 con Verde, Maggiore e Gyasi alle spalle di Manaj. Rispetto all'undici iniziale scelto contro la Fiorentina c'è una sola novità: in difesa, sulla fascia destra, gioca Ferrer dal 1' che prende il posto dello squalificato Amian.

Sblocca Manaj, poi pari di Arnautovic

Lo Spezia parte subito all'attacco e con Verde al 4' va vicino al vantaggio ma Skorupski salva respingendo la conclusione di sinistro dell'esterno. Il Bologna però risponde subito e al 6' va a un passo da gol: Orsolini recupera palla a centrocampo, serve il pallone ad Arnautovic che arrivato al limite dell'area di rigore fa partire un sinistro molto potente che si stampa sulla traversa rimbalzando poi a pochi metri dalla linea di porta. Lo Spezia però torna subito in attacco e all'11' passa in vantaggio: Reca trova lo spazio giusto a sinistra, il polacco crossa forte al centro dove trova Manaj che con un colpo di testa preciso e potente supera Skorupski. Nella fase centrale del primo tempo il Bologna prende il controllo del gioco cercando il pareggio ma la difesa dello Spezia controlla senza difficoltà la situazione chiudendo tutti gli spazi e ripartendo con veloci ripartenze. Al 36' però Barrow si libera bene dalla marcatura (servito perfettamente da Arnautovic) e una volta entrato in area di rigore prova la conclusione sul primo palo ma Provedel è attento e salva in corner. È solo il preludio al gol che si materializza al 40': Barrow vede il movimento alle spalle della difesa di Arnautovic che prende il tempo a tutti e poi incrocia sul secondo palo realizzando il gol dell'1-1. La rete del pari dà fiducia al Bologna e con Orsolini i rossoblù vanno vicini al raddoppio ma Provedel respinge in calcio d'angolo. Poi al 46' è Bonifazi ad avere il pallone giusto per il 2-1 ma la deviazione di testa del centrale termina sul fondo.

Che occasioni per Orsolini!

In avvio di ripresa nessun cambio per Mihajlovic e Thiago Motta. Il Bologna vuole la vittoria e inizia il secondo tempo con lo stesso spirito visto in chiusura dei primi 45': ritmi alti, pressing costante e possesso palla prolungato nel tentativo di trovare i varchi giusti in attacco. E per i rossoblù le occasioni non mancano. Al 53' Orsolini si libera bene dalla marcatura al limite dell'area e con il sinistro cerca il primo palo ma il pallone termina sul fondo. Al 58' Thiago Motta prova a cambiare: entra Bastoni per Reca. Ma è il Bologna a sfiorare ancora il raddoppio: al 61' Orsolini si invola sulla destra e dopo essere entrato in area prova il tiro di potenza con il destro ma il pallone finisce sopra la traversa. E non è finita qui perché 1' dopo è Arnautovic ad aver il pallone giusto per il 2-1 ma Nikolaou salva deviando in calcio d'angolo. Al 64' Mihajlovic inserisce Soumaoro per Bonifazi mentre al 65' per lo Spezia c'è Agudelo per Maggiore. Al 71' poi doppio cambio per il Bologna con Vignato e Sansone che prendono il posto di Binks e Barrow. Al 76' Soriano prova il tiro dal limite dell'area ma la conclusione è troppo debole e Provedel la blocca. Thiago Motta all'80' inserisce Nzola e Nguiamba per Manaj e Sala. Il Bologna però non molla e fino alla fine cerca la vittoria. E all'84' i rossoblù raddoppiano: Sansone si libera bene sulla trequarti poi crossa al centro per Arnautovic che di testa incrocia sul secondo palo insaccando il gol del 2-1. Esulta il Dall'Ara: è l'ottavo centro in campionato per Arnautovic, l'ultima marcatura dell'austriaco in Serie A risaliva proprio alla sfida d'andata contro lo Spezia, lo scorso 28 novembre. All'87' Mihajlovic sostituisce Orsolini inserendo Aebischer. Negli ultimi minuti invece lo Spezia alza moltissimo il baricentro nel tentativo di pareggiare ma il Bologna controlla bene in difesa conquistando un successo fondamentale, il primo nel 2022. Mihajlovic può sorridere.