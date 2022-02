Moviola: Udogie di mano (forse). Tomori-Beto, c'è fallo

La certezza sul primo dei due intricati episodi di serata è che Marchetti (voto 5) è molto distante dall’azione: al 4’ st c’è un contatto negligente tra il ginocchio di Tomori e la gamba di Beto. Il fallo ci sarebbe, e sarebbe stato da sanzionare, ma l’intervento che fa perdere il passo all’attaccante dell’Udinese appare fuori area. Ecco perché il Var non interviene. Avrebbe allora potuto segnalare una situazione “Dogso” con cartellino rosso per Tomori, ma può essere stato valutato che Beto non era in pieno possesso del pallone. Discutibile. L’errore più grosso è di Marchetti. Lunga invece la revisione dopo il pareggio di Udogie. Il Milan lamenta un tocco di mano del giocatore bianconero e da un’immagine sembra avere ragione. Non per il Var che non ha ravvisato sufficienti prove dell’irregolarità.