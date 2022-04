Serie A, tutte le probabili formazioni della 32ª giornata

La Serie A entra nel rush finale. Dallo scudetto alla zona retrocessione, la lotta è apertissima e tutto si deciderà in queste ultime giornate. Intanto nel weekend si torna in campo per il 32° turno, che verrà aperto sabato alle 15 con il match del Castellani tra Empoli e Spezia: un appuntamento importantissimo per entrambe le formazioni per mantenere la categoria. Alle 18 scendono in campo i campioni d'Italia in carica dell'Inter che, dopo aver battuto la Juve lo scorso turno, sulle ali dell'entusiasmo ospita in un Meazza gremito in ogni ordine di posto l'Hellas Verona. In serata toccherà invece ai bianconeri di Massimiliano Allegri riprendere il cammino contro un Cagliari reduce da quattro ko consecutivi. Il lunch match di giornata sarà Genoa-Lazio, mentre sono tre le gare in programma domenica alle 15: Napoli-Fiorentina, Sassuolo-Atalanta e Venezia-Udinese. Alle 18 la Roma, reduce dal ko nell'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Bodø/Glimt, ospita la Salernitana, mentre in serata la capolista Milan, dopo il pareggio in casa contro il Bologna dello scorso turno, è chiamata a rispondere presente sul campo del Torino. Chiude la 32ª giornata il match del Dall'Ara tra Bologna e Sampdoria in programma lunedì alle 20.45.