Diretta Napoli-Fiorentina ore 15: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

NAPOLI - Oggi allo stadio Diego Armando Maradona saranno in 55 mila (capienza massima) a spingere il Napoli verso il sogno scudetto, che continua e passa per la Fiorentina. Gli azzurri di Spalletti devono rispondere a distanza all'Inter, vittoriosa già contro il Verona, e mettere pressione al Milan. Un successo contro i viola porterebbe, in attesa dei rossoneri, il Napoli in testa alla classifica a sei giornate dalla fine. C'è una città intera che sogna e Spalletti lo sa: "Tutti vogliono giocarsi questa possibilità e io sono convinto che i calciatori lo faranno vedere" ha detto in conferenza stampa. Italiano invece ha avvisato: "Loro sono la squadra più forte della Serie A, possono prenderci a pallonate".