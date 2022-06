Calendario Serie A, tre mesi da incubo: 21 volte in campo

MILANO -Iniziare con qualche giorno d'anticipo la preparazione non basterà per essere pronti e reggere il ritmo di una prima parte di stagione infernale. Mai così ricca di partite ufficiali per tutti, ma in particolare per i club che parteciperanno alle coppe europee. È il dazio da pagare al primo Mondiale autunnale della storia, quello in programma dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar, una manifestazione che spezzerà in due il 2022-23 e creerà una serie di problemi di non poco conto alle società di Serie A, tra un paio di settimane destinate di nuovo a concentrarsi pure sui protocolli Covid visto l'aumento di casi in questo inizio d'estate. Ci mancava solo il virus...

Quante gare Venerdì alle 12, in diretta tv su Dazn, sarà svelato il calendario (ancora asimmetrico) della Serie A: le classiche 38 giornate saranno divise dal 14 agosto al 13 novembre (15) e poi dal 4 gennaio al 4 giugno (23). Sarà un inizio di stagione in salita perché nei primi 3 mesi, oltre alle 15 partite di Serie A, ci sarà l'intera fase a gironi delle tre coppe europee. Per Milan, Inter, Napoli, Juventus, Roma e Lazio i match ufficiali in calendario saranno 21, mentre per la Fiorentina, se supererà i play off di Conference League di agosto, addirittura 23. E proprio la formazione di Italiano, se continuerà il proprio cammino in Europa, giocherà ogni tre giorni, dal 14 agosto al 18 settembre. Solo allora ci sarà per tutti la pausa delle nazionali, l'unica prima del Mondiale, mentre a ottobre spazio solo ai club. Mai in passato Per capire lo sforzo fisico che le squadre dovranno fare rispetto al passato, è utile dare uno sguardo a quanti incontri sono stati giocati fino al 13 novembre nelle passate stagioni: 16 (12 di A più 4 delle coppe europee) nel 2021-22, 10 (7 più 3) nel 2020-21, 16 (12 più 4) nel 2019-20, nel 2018-19 e nel 2017-18. In media, dunque, rispetto agli ultimi 5 anni si giocheranno 5 partite in più, 3 di campionato e 2 delle coppe europee, che a inizio novembre avranno già chiuso la prima fase. Sbagliare la preparazione potrebbe avere un peso determinante perché, con così tanti punti in palio prima del Mondiale, iniziare con il freno a mano tirato vorrebbe dire avere molto terreno da recuperare da gennaio in poi. Per giunta con l'incognita delle condizioni fisiche dei reduci dal Qatar. Chi ha avuto atleti convocati in Coppa d'Africa (gennaio-febbraio) ne sa qualcosa...