Serie A 2022-2023, Casini sul calendario: "Accolte le richieste dei tifosi"

ROMA - "La spettacolarità dello scorso Campionato ci ha spinto a compiere un ulteriore sforzo per renderlo ancora più avvincente, anche grazie a una tempistica di pubblicazione dei calendari e di ripartizione dei blocchi degli anticipi e posticipi che recepisce le richieste raccolte in questi mesi dai tifosi". Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini dopo la presentazione del calendario del prossimo Campionato di calcio 2022/2023, in anticipo (50 giorni prima l'inizio del torneo) rispetto a quanto avvenuto nelle scorse stagioni. "Così facendo - aggiunge Casini - "i club potranno pianificare al meglio preparazione e trasferte". La Lega di Serie A definirà quindi in sette finestre giorni e orari di gare del campionato 2022-2023, in considerazione anche della partecipazione dei club italiani alle Coppe Europee e alla Coppa Italia. Lo ha reso noto la stessa Lega con un comunicato pubblicato sui canali ufficiali: primo appuntamento dunque fissato per il 30 giugno, con anticipi e posticipi dalla prima alla quinta giornata, poi il 30 agosto (6ª-16ª), il 24 ottobre (17ª-21ª), il 10 novembre (22ª-29ª), il 21 marzo (30ª-34ª), il 28 aprile (35ª-37ª) e il 29 maggio (38ª). "Anticipare la tempistica e la struttura del calendario ha richiesto uno sforzo supplementare, di cui ringrazio l'AD, il nostro direttore Andrea Butti e tutto il personale della Lega coinvolto", ha aggiunto Casini in una nota. La Lega Serie A si allinea così con le top leghe europee come la Premier League, riuscendo inoltre a stabilire un numero di blocchi di ripartizione delle giornate di Campionato (7) inferiore a quello previsto nella massima divisione inglese (10).