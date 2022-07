Roma, la dedica sui social per l'Italia campione del mondo il 9 luglio 2006

ROMA - Sono passati 16 anni dalla notte in cui l'Italia del ct Marcello Lippi vinse la Coppa del Mondo battendo in finale la Francia per 6-4 ai calci di rigore dopo aver terminato i tempi regolamentari sull’1-1 dopo i gol di Zidane e Materazzi. Per l'occasione l'account ufficiale della Roma ha pubblicato le foto dei tre calciatori giallorossi, ovvero Francesco Totti, Daniele De Rossi e Simone Perrotta, che si laurearono campioni del mondo. Nella notte del 9 luglio 2006 Totti e Perrotta scesero in campo nell’undici titolare di Lippi, mentre De Rossi subentrò al 61 minuto e realizzò anche uno dei gol ai calci di rigore.