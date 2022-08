Serie A, tutte le probabili formazioni della 3ª giornata

ROMA - Archiviati gli anticipi, con l'Udinese che ha battuto il Monza 2-1 in trasferta e la Lazio che ha rifilato un pesante 3-1 all'Inter all'Olimpico, la 3ª giornata prosegue con un calendario denso di big match e sfide molto interessanti. Il sabato di calcio si aprirà alle 18.30 quando il Torino farà visita alla Cremonese. Tutti i riflettori, però, saranno puntati sul big match dell'Allianz Stadium tra la Juve di Massimiliano Allegri e la Roma di José Mourinho. In serata in campo i campioni d'Italia del Milan che al Meazza ospitano il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Sempre alle 20.45 anche Spezia Sassuolo. Si riparte poi domenica alle 18.30 con Verona-Atalanta e Salernitana-Sampdoria, mentre chiuderanno il turno le sfide delle 20.45: Fiorentina-Napoli e Lecce-Empoli.