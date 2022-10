Lazio-Spezia diretta 2-0: finisce il primo tempo

13:43

43' - Altra potenziale occasione per la Lazio

Lazzari crossa rasoterra dalla destra dentro l'area dove arriva Zaccagni in scivolata, chiuso da Ampadu. L'arbitro non rileva la deviazione del difensore e segnala rinvio dal fondo. Si lamenta l'ex Verona, voleva il corner.

13:07

37' - Prima occasione per lo Spezia

Prima vera occasione per gli ospiti. Ripartenza veloce, poi Bastoni dal limite fa partire un tiro di mancino che si spegne di pochissimo fuori. Poco dopo girata di testa di Caldara, ma palla alta.

13:06

36' - Traversa di Milinkovic

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo svetta Milinkovic, che con un colpo di testa centra la traversa. Dragowski battuto, poi la difesa dello Spezia rimette in corner.

12:55

24' - Raddoppio della Lazio con Romagnoli

Palla vacante in area dopo gli sviluppi di un calcio di punizione, Romagnoli da fuori calcia con il sinistro trovando l'angolino lontano alle spalle di Dragowski. Primo gol in biancoceleste per il difensore, che poi fa festa con i compagni sotto la Curva Nord. Un momento che sognava fin da bambino da tifoso laziale.

12:50

21' - Ci prova Milinkovic con il destro

Altra bella giocata sulla fascia destra per la Lazio. Felipe Anderson serve Milinkovic, che da posizione defilata sgancia un destro potente che non inquadra però la porta difesa da Dragowski. Ritmi alti, lo Spezia ci prova con qualche ripartenza. La Lazio sembra in totale gestione del match.

12:42

12' - Lazio in vantaggio con Zaccagni!

Felipe Anderson sulla fascia accelera, palla in mezzo per il tap-in vincente di Mattia Zaccagni. Vantaggio Lazio dopo il rigore sbagliato da Immobile in apertura. Festa sotto la Curva Nord, tifosi scatenati.

12:37

7' - Grande occasione per lo Spezia

Nzola si invola sulla fascia, palla in mezzo per Kiwior che calcia a botta sicura. Decisiva una deviazione di Lazzari che anticipa anche l'intervento di Provedel. Calcio d'angolo per lo Spezia.

12:33

3' - Immobile sbaglia il calcio di rigore

Ciro Immobile sbaglia il rigore. Tiro troppo forte e palla altissima. Il risultato rimane sullo 0-0. Subito il coro dei tifosi della Lazio per l'attaccante che si rammarica per l'occasione sprecata.

12:31

1' - Rigore per la Lazio!

Ampadu stende Immobile in area, è calcio di rigore per la Lazio. Il giocatore dello Spezia viene anche ammonito.

12:30

1' - Inizia il match all'Olimpico

Lazio con classico completo bianco e celeste, Spezia con maglia nera. Clima caldo all'Olimpico, più di 40mila spettatori.

12:10

Lazio, parla Tare

Troppi alti e bassi, ma la squadra è in crescita e guarda avanti. Parola di Igli Tare, che nel pre partita a Sky ha commentato: "Per creare una squadra con mentalità vincente serve tempo e passaggi a vuoto che ti insegnano cosa vuol dire giocare a certi livelli e quale attenzione serve per affrontare queste partite". Leggi tutto qui.

12:03

Giornata speciale in ricordo di Tommaso Maestrelli

Cerimonia speciale prima dell'inizio di Lazio-Spezia. La Curva Sud verrà intitolata ufficialmente a Tommaso Mastrelli, il grande allenatore del primo scudetto biancoceleste. Il prossimo 7 ottobre il tecnico avrebbe compiuto 100 anni. Diverse le iniziative per celebrarlo. Leggi tutto qui.

12.00

Le parole di Lazzari nel pre partita

Prima del fischio d'inizio, ai microfoni di Lazio, Style Channel, ha parlato Manuel Lazzari: "Mi è mancato moltissimo il campo, per noi calciatori è un qualcosa di magico. Mi sono fermato solo poche partite, oggi rientro e spero di aiutare la squadra. Le gare dopo la sosta della nazionali sono sempre un punto interrogativo, però siamo reduci dalla grande prestazione contro la Cremonese e proveremo a dare continuità. Oggi inizia il tour de force fino alla sosta del Mondiale alla quale dobbiamo arrivare più in alto possibile in classifica".

11.50

I numeri di Lazio-Spezia

La Lazio è una delle due squadre, insieme alla Juventus (5/5), contro cui lo Spezia ha sempre perso in Serie A: quattro sconfitte su quattro per i liguri contro i biancocelesti nel torneo; nonostante ciò gli Aquilotti hanno segnato in tutte le quattro sfide contro i capitolini. L’unico match di Serie A in cui lo Spezia ha subito sei gol risale alla sfida contro la Lazio del 28 agosto 2021 all’Olimpico (6-1 il punteggio finale).

11.40

Ecco l'undici scelto da Gotti

SPEZIA (5-3-2) - Dragowski; Holm, Ampadu, Caldara, Nikolaou, Kiwior; Ellertsson, Bourabia, Bastoni; Gyasi, Nzola. All. Gotti. A disposizione: Zoet, Zovko, Amian, Agudelo, Ekdal, Beck, Ferrer, Sher, Nguiamba, Verde, Maldini, Strelec, Sanca.

11.30

Arriva la formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri (squalificato, Martusciello in panchina). A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Hysaj, Radu, Kamenovic, Marcos Antonio, Bertini, Vecino, Basic, Romero, Pedro, Cancellieri.

11.25

Partita speciale per Ivan Provedel

Sarà una gara ricca di emozioni per Provedel, pronto ad affrontare per la prima volta la sua ex squadra. Le sue dichiarazioni rilasciate al match program: "Affrontiamo una squadra che ha cambiato allenatore e tanti calciatori, compreso il modo di giocare. Hanno però mantenuto lo zoccolo duro, quello che ha garantito la salvezza nelle ultime due stagioni. Stanno bene, sarà dura vincere: li conosco e so che saranno agguerriti. Noi però pensiamo a noi stessi e a vincere la partita. Sarà poi bello incontrare di nuovo i miei ex compagni di squadra ma tutto si fermerà poco prima del fischio di inizio".

11.15

Lazio, parte la corsa Champions

Riparte il campionato anche per la Lazio dopo la sosta per le nazionali. All'Olimpico arriva lo Spezia di Gotti, che mai fino ad ora ha vinto in trasferta. Sarri va caccia di punti importanti per iscriversi alla lotta per un posto in Champions League. Serve soprattutto rispondere alla Roma e staccare l'Inter. Emozioni ad inizio partita. Prevista una cerimonia per intitolare la Curva Sud a Tommaso Maestrelli, storico allenatore del primo scudetto che il prossimo 7 ottobre avrebbe compiuto 100 anni.

Roma - Stadio Olimpico