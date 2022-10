XI più prezioso al mondo: domina la Premier, Serie A unica esclusa

I nomi elencati in questo XI sono spaventosi, il meglio del meglio mondiale, provenienti da tutti i i migliori campionati d'Europa. Sono infatti rappresentate Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 . Della nostra Serie A , invece, non c'è traccia, ed è un ulteriore conferma del lento declino del nostro movimento e del nostro campionato.

Domina la Premier con quattro giocatori, bene anche Bundes a Ligue 1

Nel 4-3-3 scelto dal Mirror, il portiere più costoso del mondo al momento è Thibaut Courtois del Real Madrid, valutato ben 54 milioni di sterline.

Il terzino destro del Liverpool Trent Alexander-Arnold, che continua a non trovare spazio nella nazionale inglese, è il difensore di maggior valore nel calcio mondiale, con una valutazione di 72 milioni di sterline. Vicino a lui Dias del City con 67,5 milioni di euro.

La Bundesliga è rappresentata in difesa solo dal Bayern Monaco. Alphonso Davies come terzino sinistro e l'acquisto estivo Matthijs de Ligt (ex Juve, l'unica piccola presenza che si potrebbe dire della Serie A) valgono complessivamente 126 milioni di sterline.

Il trio di centrocampisti è da far paura, e rappresenta in pieno i giovani più promettenti del calcio mondiale. La stella del Barcellona Pedri affianca il talento del Borussia Dortmund Jude Bellingham: i due sono valutati 81 milioni di sterline ciascuno. Stessa valutazione anche per Phil Foden, fenomeno vero e proprio del Manchester City a segno con una tripletta ieri nel derby contro lo United.

In attacco sono rappresentati tre campionati diversi per tre posti. Al centro ovviamente non poteva non esserci la macchina norvegese Erling Haaland. Nonostante sia stato acquistato in estate per soli 51 milioni di sterline, il norvegese è già valutato ben 135 milioni di sterline dopo il suo inizio di stagione da urlo, con 14 gol. Ai suoi lati la stella del Real Madrid Vinicius Jr., valutato 108 milioni, e soprattutto il francese del PSG Kylian Mbappe, giocatore dal maggior valore al mondo con ben 144 milioni di sterline.

Sorprende l'esclusione di Neymar, il giocatore più pagato della storia del calcio con ben 198 milioni di sterline, ovvero 222 milioni di euro.