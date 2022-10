Ligue 1, il Psg si riprende la vetta con Messi e Mbappé

PARIGI (Francia) - Il Psg soffre con il Nizza, ma si impone per 2-1 e torna al comando della Ligue 1, sorpassando il Marsiglia di Igor Tudor, che dopo la vittoria sull'Angers nell'anticipo della 9ª giornata si era issato in vetta. Partita non semplice per la squadra di Galtier, che la sblocca grazie ad una perfetta punizione di Messi. Gli ospiti però trovano il pari ad inizio ripresa con Laborde e mettono in apprensione i campioni di Francia, che la spuntano solamente nel finale con il gol-partita di Mbappé.