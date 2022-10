Salernitana, che vittoria. Pari tra Udinese e Atalanta, vince ancora il Monza

Nella sfida tra le due rivelazioni di inizio stagione, è 2-2 tra Udinese e Atalanta nella nona giornata di Serie A in una partita ricca di emozioni e gol, caratterizzata dalla bella rimonta della formazione di Sottil. Un super Muriel trascina la squadra di Gasperini al doppio vantaggio: prima serve un fantastico assist per la rete di Lookman e poi segna il raddoppio su rigore (ottenuto proprio dal colombiano). Nella ripresa, però, i padroni di casa riescono a rimontare con Deulofeu che segna su bellissima punizione, dimezzando lo svantaggio, e con il colpo di testa vincente di Perez. L'Atalanta sale a 21 punti mentre l'Udinese va a quota 20. Vittoria al fotofinish della Salernitana contro il Verona : finisce 2-1 a Salerno . Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Piatek, pari di Depaoli nella ripresa e poi nel finale la rete decisiva di Dia che fa esplodere l'Arechi e regala i tre punti a Nicola, che ritrova il successo dopo due ko di fila e e sale in undicesima posizione a quota 10 punti. Vittoria casalinga e undicesimo posto anche per il Monza che, dopo aver battuto Juve e Samp, ottiene il terzo successo consecutivo vincendo 2-0 in casa contro lo Spezia con i gol di Carlos Augusto e Pablo Mari.

Udinese-Atalanta 2-2

Partita equilibrata alla Dacia Arena nel primo tempo. A sbloccare la partita, dopo un paio di chance, è la formazione ospite: al 36' Koopmeiners lancia Muriel che, da sinistra a destra, è bravissimo a trovare con un assist fantastico Lookman sul secondo palo; l'attaccante nigeriano mette sotto la traversa, porta in vantaggio l'Atalanta e rimedia un particolare cartellino giallo per l'esultanza. A inizio ripresa Muriel guadagna un calcio di rigore e lo trasforma per il raddoppio atalantino. Al 67' Deulofeu dimezza lo svantaggio e riapre la partita con una splendida punizione dai 25 metri. L'Atalanta non c'è più e l'Udinese attacca a testa bassa, trovando la rete del 2-2 con il colpo di testa vincente di Perez su assist di Pereyra.

Salernitana-Verona 2-1

La Salernitana perde subito Maggiore per infortunio (al suo posto entra Vilhena) ma trova il vantaggio al 19' minuto di gioco con la rete di Piatek, bravo a battere Montipò su imbucata di Bonazzoli. A dieci minuti dall'intervallo il Verona sfiora il pareggio con la traversa colpita da Gunter mentre nei minuti di recupero Piatek ha l'opportunità del raddoppio ma calcia alto. Al 68' l'arbitro decide di assegnare un penalty agli ospiti per il tocco di braccio di Radovanovic ma dopo l'on field review modifica la sua decisione: niente rigore, si resta sull'1-1. L'Hellas poi sfiora il gol vittoria con il palo di Verdi con un tiro da fuori e sembra più determinato dei padroni di casa. La partita sembra destinata all'1-1 ma in extremis arriva la rete di Dia che fa esplodere l'Arechi e regala i tre punti a Nicola. La Salernitana ritrova la vittoria dopo due sconfitte di fila mentre il Verona rimedia il quarto ko consecutivo ed è terzultimo a quota 5.

Monza-Spezia 2-0

Il primo tempo è giocato a buon ritmo e finisce 1-0 per i padroni di casa grazie alla rete di Carlos Augusto che batte in diagonale Dragowski con il mancino. Sempre Carlos Augusto ha poi la chance per raddoppiare. Nei primi minuti dell'incontro, l'arbitro Perenzoni aveva assegnato un rigore allo Spezia per un tocco di mano di Rovella ma poi con l'intervento del Var ha modificato la sua decisione iniziale. Nella ripresa ci pensa Pablo Mari a segnare la rete del 2-0 su azione di calcio d'angolo, a chiudere la partita e regalare la terza vittoria di fila a Palladino. Lo Spezia ci prova nel finale ma senza riuscire a trovare la via del gol. Il Monza vince ancora.

