LIVE Inter-Salernitana 2-0: Barella raddoppia

MILANO - Dopo il pareggio sul campo del Barcellona, l'Inter ospita la Salernitana per la decima giornata di campionato. I nerazzurri devono cercare di recuperare le distanze con la parte alta della classifica. I granata, reduci dalla vittoria contro il Verona, cercano conferme.

14:11

82' - Doppio cambio nella Salernitana

Ultimi cambi per Nicola: spazio a Bronn e Sambia, out Pirola e Mazzocchi.

14:05

76' - Nicola mette Bohinen

Sostituzione anche per la Salernitana, Bohinen prende il posto di Vilhena.

14:01

72' - Altri cambi nell'Inter: torna Correa

Inzaghi cambia ancora: dentro Asllani e Correa (che torna dall'infortunio) per Mkhitaryan e Dzeko.

13:58

69' - Ci prova Bonazzoli

Candreva pennella per la testa di Bonazzoli che va in anticipo su Skriniar, la girata però finisce fuori dallo specchio.

13:52

63' - Cambi per Nicola e Inzaghi

Nicola inserisce Bonazzoli e Valencia per Piatek e Kastanos, Inzaghi risponde con Gosens al posto di Dimarco.

13:47

58' - GOL DI BARELLA, 2-0 INTER

Raddoppia l'Inter con Barella: lancio millimetrico di Calhanoglu per il centrocampista della Nazionale, che stoppa, dribbla e batte Sepe col mancino.

13:43

54' - Riflesso di Onana

Lungo lancio di Candreva per Dia, De Vrij si perde l'attaccante che di testa ci prova, riflesso però di Onana che non si lascia sorprendere.

13:41

52' - Pericoloso Lautaro

Punizione tagliata di Calhanoglu che pesca il movimento di Lautaro, bravo a girare di testa, il pallone però finisce alto sopra la traversa.

13:35

46' - Si riparte senza cambi

Ricomincia il secondo tempo con gli stessi ventidue in campo, nessun cambio.

13:17

45'+1' - Finisce il primo tempo

L'arbitro Sacchi manda tutti negli spogliatoi, il primo tempo finisce con l'Inter in vantaggio 1-0 grazie al timbro di Lautaro Martinez. Soddisfatti i tifosi nerazzurri che durante la partita hanno anche intonato dei cori contro il Barcellona.

13:16

45' - Doppia occasione per Lautaro, una col tacco

Sul cross basso di Dumfries a Lautaro non riesce il colpo di tacco, poi la palla gli ritorna e incorna di testa, ma Sepe si oppone.

13:12

41' - Piatek impegna Onana

Si affaccia anche la Salernitana con Piatek che impegna Onana.

13:07

36' - Ancora Skriniar!

Ancora una frustata di testa di Skriniar minaccia la Salernitana, Sepe è attento e in tuffo para.

13:04

33' - Skriniar a un passo dal raddoppio

Dagli sviluppi di calcio d'angolo svetta Skriniar che va più in alto di tutti, ma il colpo di testa finisce di poco fuori.

12:52

21' - Salernitana vicina al pareggio

Grande occasione per la Salernitana, che sfiora il pareggio: Kastanos riceve palla da Dia e (da posizione defilata) colpisce l'esterno della rete.

12:49

18' - Ammonito Daniliuc

Primo cartellino giallo della sfida: Daniliuc stende Dumfries a centrocampo e viene ammonito.

12:45

14' - INTER IN VANTAGGIO: LAUTARO MARTINEZ

Nerazzurri in vantaggio con Lautaro Martinez, che riceve palla da Barella e scarica dal limite dell'area di rigore un bolide che batte Sepe: quarto gol in campionato per l'argentino.

12:44

13' - Inter pericolosa

Su azione da corner, Acerbi mette in mezzo un pallone pericoloso che attraversa tutto lo specchio della porta: la difesa granata allontana sui piedi di Dimarco che calcia dal limite: palla sul fondo

12:38

7' - Il palleggio dell'Inter

I nerazzurri provano, attraverso il palleggio, a trovare spazi nella difesa granata. Gli uomini di Nicola si difendono e ripartono.

12:32

1' - Inizia Inter-Salernitana

Comincia la sfida tra i nerazzurri e i granata, lunch match della decima giornata di campionato.

11:55

Le curiosità su Inter-Salernitana

Nessun pareggio nei sei precedenti in Serie A tra Inter e Salernitana: quattro successi dei nerazzurri (inclusi gli unici due giocati nel XXI secolo) e due campani.

Nello scorso campionato, l'Inter ha vinto entrambe le sfide contro la Salernitana per 5-0, diventando la prima squadra a battere con più di 4 gol di scarto una singola avversaria per due incontri consecutivi.

L'Inter è la squadra che da più turni attende il pareggio in Serie A, tra quelle presenti in questo campionato - i nerazzurri non impattano da 18 incontri: si tratta della loro striscia più lunga senza segni X dall'inizio degli anni '50 (quando arrivarono a 19).

11:30

Le formazioni ufficiali di Inter-Salernitana

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Bastoni, D'Ambrosio, Darmian, Bellanova, Gosens, Zanotti, Gagliardini, Stankovic, Asllani, Carboni, Correa.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Castanos, Vilhena, Mazzocchi; Piatek, Dia. All.: Nicola. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bronn, Bradaric, Sambia, Bohinen, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Capezzi, Motoc, Iervolino.