Aggressione all’interista: Daspo al tifoso della Fiorentina

FIRENZE - Individuato e daspato. La Polizia di Stato ha fatto sapere che «è stato notificato un DASPO di 3 anni, disposto dal questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma, nei confronti di un tifoso viola di 56 anni, fermato e identificato a seguito di un episodio avvenuto sabato sera allo stadio Artemio Franchi, in occasione di Fiorentina-Inter. La vicenda avrebbe avuto luogo nel settore di Maratona dove alcuni tifosi interisti, in occasione di un gol della loro squadra, sarebbero andati ad esultare avvicinandosi al campo in direzione del settore ospiti». I fatti risalgono a sabato scorso quando nei minuti finali di quella sfida il tifoso viola avrebbe aggredito un sostenitore nerazzurro che indossava la maglia numero 32 di Dimarco. Tutto è accaduto al gol decisivo che è stato siglato al 95’ da Mkhitaryan e che ha decretato, in extremis, la sconfitta della Fiorentina per 4-3. Nella mattinata di ieri lo stesso Maurizio Auriemma aveva spiegato: «Sabato scorso il personale è prontamente intervenuto ed è stato identificato l'autore di quel gesto che verrà colpito da provvedimenti. Non sempre però la repressione aiuta da sola a risolvere il problema, ma è anche una questione di coscienza e partecipazione». «Una partita di calcio non può essere il pretesto per scaricare le proprie tensioni all’interno dell’impianto sportivo» ha aggiunto il questore che poi sull’assenza delle barriere al Franchi ha concluso: «Il problema è superato. Si vuole andare verso una partecipazione allo stadio che sia scevra da barriere. So che comunque sul nuovo progetto di ristrutturazione del Franchi ci si sta interrogando con gli enti preposti, dal Comune alla società, fino all’autorità di pubblica sicurezza e alla Lega di Serie A».