Lecce-Juve 0-0 diretta: inizia la sfida

18:42

42' - Buon tiro da parte di Miretti

Miretti e Soulè costruiscono al limite dell'area, il centrocampista calcia ma il suo tiro viene deviato da un difensore. Brivido per il Lecce.

18:40

40' - Cinque minuti alla fine del primo tempo

Mancano solo cinque minuti più recupero al fischio del primo tempo: sfida ancora bloccata, con entrambe le squadre che faticano a creare occasioni da gol.

18:29

29' - Sono quattro gli ammoniti per la Juve

Ancora un cartellino giallo per i bianconeri: stavolta è per Gatti. Per la Juve sono quattro ammoniti in solo mezz'ora di gioco.

18:28

28' - Prima occasione della gara, Cuadrado ci prova

Arriva finalmente la prima occasione da gol, con Cuadrado che prova il tiro ad incrociare che termina però fuori.

18:23

23' - Juve nervosa, è il terzo giallo

Bianconeri già a quota tre ammoniti: al 17' era stato ammonito Cuadrado, ora è il turno di Milik che prova a recuperare palla fallosamente.

18:20

20' - Ancora nessuna occasione da gol

Partita molto spezzettata dai falli e ancora senza occasioni pericolose da parte di entrambe le squadre.

18:12

12' - Primo giallo della partita, è per Miretti

Fallo duro da parte di Miretti, che entra da dietro su Oudin. Chiffi estrae il primo cartellino giallo della partita, proteste del Lecce che chiedeva addirittura l'espulsione.

18:10

10' - Juve aggressiva, il Lecce difende bene

Più aggressiva la Juve in questi primi dieci minuti di gioco, non riuscendo però a creare occasioni pericolose. Il Lecce si difende bene da tutti i tentativi bianconeri.

18:00

1' - Inizia la sfida tra Lecce e Juventus

Fischio d'inizio da parte dell'arbitro Daniele Chiffi: inizia la sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A.

17:48

Le squadre sono rientrate negli spogliatoi

È tutto pronto allo Stadio Via del Mare: le squadre sono rientrate negli spogliatoi dopo il riscaldamento, mancano circa 10 minuti al fischio d'inizio.

17:40

Nedved: "Non è facile, ci mancano 10 giocatori"

Presenta la sfida, sempre ai microfoni di Dazn, anche il vicepresidente Nedved: "Obiettivi? Valutiamo quello che abbiamo ancora da raggiungere, con l’Europa League al posto della Champions. In campionato siamo in ritardo ma c’è tanto da giocare. Su tutto ci siamo e lavoreremo per ottenere i risultati". Sulla condizione della Juve: "Non è facile, oggi mancano dieci giocatori. Non è una scusa ma un dato di fatto, ma credo che la formazione deve giocarsela per ottenere tre punti su un campo per noi sempre difficile. Se ci pensate la squadra è stata costruita con una logica, con giocatori in panchina che oggi hanno occasione di dimostrare di poter essere qui. Spero di vedere questa squadra al completo almeno per una partita nei prossimi mesi. Durante la sosta potremo recuperare i giocatori anche se tanti vanno al Mondiale". Infine sulle voci sull'esonero di Allegri e un possibile ritorno di Conte: "Come sempre, Allegri ha piena fiducia di tutto l’ambiente. Normale che quando non raggiungi risultati come si deve alla Juve inizino ad uscire altri nomi. Ma io credo che ne usciranno ancora tanti. Vogliamo dare a tutti la possibilità di fare il proprio lavoro per bene".

17:30

Le parole di McKennie

Ai microfoni di Dazn, McKennie ha parlato della situazione della Juve: "Allegri non vuole che pensiamo a situazioni extra-campo. Siamo in una posizione che non rende merito alla Juventus, ma dobbiamo prendere in mano la situazione e provare a vincere sempre".

17:20

Juve, Iling Junior parte dalla panchina

Si era ipotizzata una possibile partenza nell'undici titolare, ma invece Iling Junior partirà dalla panchina. L'inglese, che ha conquistato tutti i tifosi con gli ultimi 20' di Lisbona, potrebbe essere l'arma in più di Allegri da usare nella ripresa. Su di lui ha avuto la meglio Soulè, che debutta per la prima volta da titolare.

17:05

Le scelte di Allegri e Baroni

Formazione quasi obbligata per Allegri, in piena emergenza con gli infortuni. Difesa affidata a Danilo e Gatti con Alex Sandro e Cuadrado esterni. A centrocampo torna titolare Miretti, affiancato dai soliti McKennie e Rabiot. In attacco grande occasione per Soulè, alla prima da titolare. Infine c'è anche Kostic a supporto di Milik, che sostituisce l'infortunato Vlahovic. Per il Lecce invece, Umtiti parte dalla panchina. In attacco Baroni punta sul tridente formato da Strefezza, Ceesay e Oudin.

16:55

Lecce-Juve, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone: Baschirotto, Pongracic, Gendrey, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Oudin.

JUVENTUS (4-4-1-1): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Gatti, Alex Sandro; Kostic, McKennie, Rabiot, Soulè; Miretti; Milik

16:45

Juve a caccia di riscatto in casa del Lecce

Dopo il crollo in Champions League, con la sconfitta in casa del Benfica e la matematica eliminazione dalla fase a gironi, la Juve ritorna in campionato a caccia di riscatto. In Serie A i bianconeri di Allegri vengono da due vittorie consecutive (Torino ed Empoli) e sperano in un altro successo per risalire una complicata classifica. Davanti a sè troverà il Lecce di Baroni, reduce dal ko contro il Bologna e con solo due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. "Dobbiamo portare la rabbia della sconfitta in Champions contro il Lecce - le parole del mister Allegri in conferenza stampa - ma anche durante tutto il campionato". Nonostante l'eliminazione dalla Champions, Baroni non vuole abbassare la guardia contro la Juve: "È fortissima e arriverà arrabbiata. È una gara dove non possiamo pensare di trovare un avversario al di sotto delle sue qualità. Noi non ci lecchiamo le ferite e come sempre ci siamo preparati bene e vogliamo fare una prestazione importante".

Lecce - Stadio Via del Mare