Juve, l'inchiesta si allarga: c'è un'intercettazione sospetta

TORINO - I nuovi sviluppi dell'inchiesta sui conti della Juventus da parte della procura di Torino hanno riattivato anche la procura federale. È arrivata ieri, infatti, la richiesta da parte del procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè, di essere messo a conoscenza dei nuovi atti prodotti dai pm torinesi e che in precedenza non gli erano stati trasmessi, come ad esempio le intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Il piano sportivo Una mossa attesa fin dalla notifica di chiusura indagini di lunedì scorso. L'intento della Procura Federale è quello di capire se alla luce di nuove prove a cui non era stato possibile accedere in precedenza ci possano essere le condizioni per richiedere la revisione della decisione definitiva pronunciata a maggio dalla corte di appello federale a sezioni unite: era stata emessa una sentenza di proscioglimento nei confronti delle 11 società e dei 59 dirigenti deferiti per presunte plusvalenze fittizie. Tali condizioni ci potrebbero essere nel caso in cui ci fosse l'evidenza del dolo nella definizione delle presunte plusvalenze fittizie (unico precedente quello che portò a sanzionare Chievo e Cesena in passato) o che da tali operazioni sia stato possibile rientrare nei parametri da rispettare per l'iscrizione al campionato: elementi che nel caso non riguarderebbero solo la Juve ma anche eventuali altre società coinvolte.