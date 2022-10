Colpaccio Bologna: Ferguson e Orsolini ribaltano il Monza

MONZA - La 12ª giornata di Serie A si chiude con il monday night dello U-Power Stadium tra Monza e Bologna , match che ha rischiato di essere rinviato, come da richiesta dell'ad dei brianzoli Adriano Galliani , dopo lo sconvolgente episodio di Assago, che ha visto coinvolto il difensore di Palladino Pablo Marì , accoltellato alla schiena e out per i prossimi tre mesi. E' finita con il successo in trasferta degli emiliani, 1-2 , nonostante 90 minuti tutt'altro che banali e nel corso dei quali le due squadre hanno comunque tentato di prevalere l'una sull'altra.

Primo tempo equilibrato, ma il Bologna si mangia le mani

Nel primo tempo si potrebbe parlare di match equilibrato, se non addirittura dominato dagli ospiti del Bologna. Sono infatti i rossoblù a sfiorare l gol in più occasioni, con il palo di Soumaoro e la doppia chance sprecata da Zirkzee. Mentre per i padroni di casa è il solo Sensi a rendersi pericoloso dalle parti di un concentrato Skorupski. Squadre dunque al riposo sul risultato a reti bianche e tanti rimpianti per i felsinei.

Botta e risposta tra Petagna e Ferguson, decide Orsolini

Il risultato si sblocca dal dischetto, con Sensi che si procura il primo rigore stagionale a favore dei brianzoli e Petagna a trasformarlo per il vantaggio del Monza. Neanche 3 minuti e arriva il pareggio ospite, con lo scozzese Ferguson, che non lascia scampo a Di Gregorio per l'1-1. A poco più di un quarto d'ora dal termine la rete decisiva firmata da Orsolini, entrato in campo solo qualche minuto prima per Aebischer, che firma il 2-1 finale. Seconda vittoria consecutiva per il Bologna, seconda sconfitta consecutiva per il Monza.

Monza-Bologna, tabellino e statistiche

Serie A, la classifica